Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı
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Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı

Netflix'te 3 Aralık'ta yayına giren ve İsa peygamberi eşcinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un merkez ofisine Noel gecesi molotof kokteylli saldırı düzenlendi

25.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:26
Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı

Netflix'te 3 'ta yayına giren ve İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un merkez ofisine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.


Grubun başkent Rio de Janeiro'daki merkez binasına yapılan saldırıda, yaralanan olmazken polis ofis çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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