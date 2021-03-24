Brezilya'da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi
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Brezilya'da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

24.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:06

Brezilya'da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

Brezilya'da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Brezilya'nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana geldi. Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Brezilya'da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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