Brezilya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Brezilya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiği açıklandı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiği açıklandı.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansından (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, Albert Einstein Laboratuvarı'nın yaptığı ilk gen dizimi test sonuçlarına göre Sao Paulo eyaletinde iki kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü kişilerden alınan örneklerin, teyit edici gen dizimi testi yapılması için Adolfo Lutz Enstitüsüne gönderileceği belirtildi.

Omicron varyantının görüldüğü kişinin, 23 Kasım'da Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya negatif PCR testi ile geldiği ve 25 Kasım'da eşiyle birlikte Güney Afrika'ya dönmek için yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Böylece, Latin Amerika ülkelerinde Omicron varyantının görüldüğü ilk ülke Brezilya oldu.

Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya, Omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho ve Esvatini ile uçuşları durdurma kararı almıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, 614 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22 milyonu aşkın kişide görüldü.

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AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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