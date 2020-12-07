Brezilya'da hırsızın şemsiyeyle etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde cadde yürüyen anne ve kızın yanından geçen bisikletli hırsız el çabukluğuyla cep telefonu çaldı. Kameraya yansıyan olayda anne cep telefonu hırsızını şemsiyle etkisiz hale getirdi.

Olay, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana geldi. Alışverişten dönen anne- kızın yanından geçen bisikletli hırsız 15 yaşındaki kızın elindeki cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı. Bisikletle uzaklaşan hırsızı anne kovalamaya başladı. Anne elindeki şemsiye ile hırsızı etkisiz hale getirerek, bisikletten düşmesini sağladı. İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, anne daha sonra hırsızı yumruklamaya başladı. Hırsızın gözaltına aldığı ifade edilirken, olayla ilgili konuşan anne, "Kızgın olduğunuzda dürtüleriniz sizi yanıltabilir ve düşünmeden tepki verebilirsiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca, hırsız eğer silahlı olsaydı her şey farklı olabilirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı