Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı
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Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı

Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

25.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:35
Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı

'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin Recife kentinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı. Heyelan sonucu evlerin enkazı altında kalan 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA
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