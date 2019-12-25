Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı - Haberler

Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı

Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

25.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:34
Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı

'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin Recife kentinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı. Heyelan sonucu evlerin enkazı altında kalan 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.


Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler