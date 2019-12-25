Brezilya'da heyelan: 7 ölü, 3 yaralı
Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kalması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin Recife kentinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı. Heyelan sonucu evlerin enkazı altında kalan 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - RIO DE JANEIRO