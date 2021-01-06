Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü
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Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü

06.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:16
Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü

Brezilya'nın Vila Velha kentinde helikopter düştü.

Brezilya'nın Vila Velha kentinde helikopter düştü. Helikopterdeki pilot ve yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Helikopterin düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Helikopter, Brezilya'nın Vila Velha kentindeki Riviera da Barra bölgesinde düştü. Yerel medya, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Helikopterin pilotu Octavio Schneider Queiroz ve kız arkadaşı Lucimara Poleto'nun kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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