Brezilya'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü

BUENOS Brezilya'nın Sergipe eyaletine bağlı Aracaju şehrindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Brezilya'nın Sergipe eyaletine bağlı Aracaju şehrindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Doutor Nestor Piva Hastanesinde çıkan yangının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu bölüme ulaşması sonucunda 4 kişi öldü.

Sabah saatlerinde çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangının etkilediği bölümde bulunan hastalar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye Şefi Breno Queiroz, "Bu yangın, sonucu itibarıyla büyük olarak düşünülebilir. En büyük problem, yatakta tedavi gören Kovid-19 hastalarının bulunduğu alanda biriken duman ile hastaların diğer hastanelere gönderilmesini ayarlamaktı." dedi.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik