Brezilya'da Hapisteki Lula da Silva İçin Resmi Adaylık Başvurusu

Brezilya'da cezaevinde bulunan ve partisi tarafından ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için aday gösterilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın aday olması için resmen başvuruda bulunuldu.

BBC'nin haberine göre, İşçi Partisi (PT), devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesine başvurdu.

Polis, İşçi Partisi'nin önde gelenlerine eşlik eden yaklaşık 10 bin Lula da Silva taraftarının, seçim mahkemesinin önüne doğru yürüyüşe geçtiğini belirtti.

Bazıları Lula da Silva maskesi takan ve sloganlar atan taraftarları, eski devlet başkanının siyasi suçlu olduğunu savunarak, serbest bırakılmasını istedi.

Başsavcılık ise seçim mahkemesinden, hakkında mahkumiyet kararı bulunan eski devlet başkanının adaylık başvurusunu geçersiz sayması için talepte bulundu.

Lula da Silva'nın seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Fernando Haddad olması bekleniyor.



Sao Paulo'da bu ayın başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçimler için partinin adayı olarak açıklanmıştı.



Federal mahkeme, geçen hafta, Lula da Silva'nın, ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde devlet başkanlığı için yarışacak adayların, televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.



Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, hakkında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen Lula da Silva, nisan ayında federal polise teslim olmuştu.