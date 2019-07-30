Brezilya'da hapishanedeki çatışmada ölü sayısı 57'ye yükseldi
Brezilya'nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çeteler arasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.
Brezilya'nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çeteler arasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde dün rakip çeteler arasında çıkan ve yaklaşık 5 saat süren çatışmada ölenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi. Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00'de başladı. A Blok'ta bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahkumlardan 16'sının kafasının kesildiği, diğerlerinin ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğü ifade edildi. İsyan sırasında rehine alınan 2 gardiyanın da serbest bırakıldığı öğrenildi.
Hapishanelerde yaklaşık 700 bin kişinin bulunduğu Brezilya'nın dünyanın en fazla mahkuma sahip üçüncü ülkesi olduğu ifade ediliyor. Mayıs ayında Amazonas eyaletindeki 4 farklı hapishanede çıkan isyanda aynı gün içerisinde toplamda 40 mahkum hayatını kaybetmişti. - BRASILIA