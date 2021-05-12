Brezilya'da hamilelere AstraZeneca aşısı uygulanması askıya alındı
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Brezilya'da hamilelere AstraZeneca aşısı uygulanması askıya alındı

Brezilya'da hamilelere AstraZeneca aşısı uygulanması askıya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.

BUENOS Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.

Brezilya Haber Ajansına göre, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansının (ANVISA) tavsiyesinin ardından Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını askıya aldı. Karar, 7 Mayıs'ta AstraZeneca aşısı uygulanan bir hamilenin hayatını kaybetmesi nedeniyle alındı. Yetkililer, olayın incelendiğini ve kadının ölüm sebebinin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, AstraZeneca aşısı dahil olmak üzere, Kovid-19 aşılarının önemine dikkati çekerek "Bu aşıların güvenliği ve etkinliğine olan itimadımı yineliyorum. Tüm aşılama programı, Brezilya'dan en tanınmış uzmanların bulunduğu bir teknik heyetin desteğiyle teknik bir ekip tarafından organize edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Ulusal Aşılama Programı komitesinde yer alan Sao Paulo Üniversitesinde görevli ve Kalp Enstitüsü İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Jorge Kalil, "Bu kayıp için çok üzgünüz, ancak aşının tromboza (toplardamar sisteminde istenmeyen pıhtı oluşması) neden olup olmadığı henüz belli değil. Bir sonuca varabilmek için tüm tıbbi geçmişin ayrıntılarını inceliyoruz." dedi.

Kalil, hamile ve doğum sonrası dönemdeki kadınların aşılanması kararının, bu dönemdeki kadınlarda Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artış göstermesi sebebiyle alındığını ve ülkedeki salgın durumu karşısında bu kararın faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu söyledi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 425 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 15,2 milyon kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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