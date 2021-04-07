Brezilya'da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı
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Brezilya'da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Brezilya'da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı

Brezilya, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük can kaybını açıkladı.

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Brezilya, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük can kaybını açıkladı. Koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı, 4 bin 195 kişi olarak raporlandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka raporuna göre son 24 saatte 86 bin 979 yeni vaka açıkladı. Bakanlık, koronavirüse bağlı günlük can kaybını ise 4 bin 195 kişi olarak belirtti. Açıklanan can kaybı rakamının, salgın başından itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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