Brezilya'da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı

Brezilya, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük can kaybını açıkladı.

Brezilya, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük can kaybını açıkladı. Koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı, 4 bin 195 kişi olarak raporlandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka raporuna göre son 24 saatte 86 bin 979 yeni vaka açıkladı. Bakanlık, koronavirüse bağlı günlük can kaybını ise 4 bin 195 kişi olarak belirtti. Açıklanan can kaybı rakamının, salgın başından itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı