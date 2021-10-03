Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi - Haberler
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Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

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Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

- Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi Brezilya'da sokaklara dökülen binlerce protestocu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevden azledilmesini talep etti.

- Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

BRASILIA - Brezilya'da sokaklara dökülen binlerce protestocu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevden azledilmesini talep etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da halk, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti. Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve İşçi sendikalarının çağrısıyla birçok şehir ve kasabada toplanan binlerce kişi, Bolsonaro'nun görevden azledilmesini talep etti. Bolsonaro'yu salgını ciddiye almamakla suçlayan göstericiler, aynı zamanda gıda, elektrik ve yakıt ücretlerindeki artış ile yüksek enflasyonu da protesto etti.

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında 100'den fazla azil soruşturması başvuru yapıldı. Ancak başvurular meclis tarafından reddedildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Bolsonaro hakkındaki birkaç soruşturmanın başlatılması için onay verdi.

Geçtiğimiz ay ülke genelinde binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek mitingleri düzenlemişti.

Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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