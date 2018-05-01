Brezilya'da Korku Gecesi! Cayır Cayır Yanan Gökdelen Kül Olup Çöktü

Brezilya'da Korku Gecesi! Cayır Cayır Yanan Gökdelen Kül Olup Çöktü

Brezilya'da 26 katlı gökdelen çökene kadar yandı. Evsizlerin kaldığı binada kaç kişinin öldüğü henüz bilinmiyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kenti, dün gece bir faciaya sahne oldu. Evsizlerin kaldığı 26 katlı bina cayır cayır yanarak çöktü.

ÖLÜ SAYISI TESPİT EDİLEMEDİ

Televizyonlar olayın görüntülerini canlı yayınladı. Henüz kaç kişinin öldüğü tespit edilemedi.

KÜLE DÖNEN BİNADA EVSİZLER YAŞIYORDU

Yerel medya, önceden polis merkezi olan binada yıllardır evsizlerin yaşadığını bildirdi.

İşte facianın yaşandığı yangından görüntüler;

(Kaynak: Milliyet)

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