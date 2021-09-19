Brezilya'da eski vakaların eklenmesi ile son 24 saatte 150 binden fazla Covid-19 vakası bildirildi - Haberler
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Brezilya'da eski vakaların eklenmesi ile son 24 saatte 150 binden fazla Covid-19 vakası bildirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Brezilya'da eski vakaların eklenmesi ile son 24 saatte 150 binden fazla Covid-19 vakası bildirildi

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 150 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildiği aktarılırken, Rio de Janeiro'da son aylarda 92 bin 614 vaka görüldüğünü ancak bu vakaların resmi sayıma son 24 saatte katıldığı ifade edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 150 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildiği aktarılırken, Rio de Janeiro'da son aylarda 92 bin 614 vaka görüldüğünü ancak bu vakaların resmi sayıma son 24 saatte katıldığı ifade edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 150 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildiği ve 935 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer bu olağanüstü rakamın vaka sayılarının düzenlenmesi ve tablolaştırılması ile ilgili olarak ortaya çıktığını açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Rio de Janeiro'da son aylarda 92 bin 614 vaka görüldüğünü ancak bu vakaların resmi sayıma son 24 saatte katıldığını aktardı. Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise, yeni eklenen vaka sayısının Federal Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayımı ile ilgili yeni yönergesi sebebiyle ortaya çıktığını ancak yönergenin detaylarını belirtmedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanlığı, "Bunlar son 24 saat içinde meydana gelen vakalar değil, federal vaka sayım sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle daha önce gösterilmeyen vakalardır. Bu vakaların yüzde 62'si 2021 yılında görülmüştür" dedi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre federal vaka sayım sistemi değişikliği sebebiyle ülkede Paraiba ve Sao Paulo eyaletlerinde de son günlerde vaka sayılarında olağanüstü artış görüldü.

Brezilya'da Covid-19 salgınının başından bu yana toplam 21 milyon 230 bin 325 vaka, 590 bin 547 can kaybı yaşandı.

(Saim Sevinç/İHA)

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Haber: Brezilya'da eski vakaların eklenmesi ile son 24 saatte 150 binden fazla Covid-19 vakası bildirildi - Haberler
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