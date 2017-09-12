Brezilya'da Eski Devlet Başkanına Yolsuzluk Suçlaması

SAO Brezilya Federal Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile eski bakanlardan Gilberto Carvalho ve 5 kişiyi, 2009 yılında otomobil üreticilerine mali teşvikleri genişleten geçici önlemlerin hazırlanması ve düzenlenmesinde yolsuzluk yapmakla suçladı.



"Zelotes Operasyonu" kapsamında başkent Brasilia'daki 10'uncu Federal Adalet Mahkemesine gönderilen şikayette, Silva tarafından Kasım 2009'da imzalanan 471 sayılı geçici önlem ile ülkenin kuzey, kuzeydoğu ve orta-batı bölgelerindeki otomotiv montaj fabrikalarının 2010 yılında sona ermesini öngörülen vergi avantajlarının 2015 yılının sonuna kadar genişletildiği hatırlatıldı.



Federal Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmacılarına göre, geçici tedbirden yararlanan şirketler siyasilere para transferinden sorumlu aracılara rüşvet verdi. Yine başsavcılık araştırmacılarına göre, "yolsuzluk planı"nın katılımcıları İşçi Partisinin seçim kampanyalarına fon sağlamak üzere Silva ve Carvalho'ya 6 milyon dolar ödemeyi vadetti.



Suçlama metnindeki bir uzman raporunda, "Böyle bir vaatle karşılaşan kalan kamu görevlileri, görevi ihlal ederek 23 Kasım 2009 tarihinde 471 numaralı geçici tedbiri olağan dışı bir hız ve prosedürle düzenleme yoluyla, tam emredildiği gibi, metin yayınlanmadan ve hatta numaralandırılmadan önce bilgi vermek de dahil olmak üzere, düzeltmeleri yapıldıktan sonra MMC ve CAOA araç üreticilerine ayrıcalık verdiler." ifadesi kullanıldı.



Eski başkan ve bakanı dışında iş adamı Mauro Marcondes, lobici Alexandre Paes dos Santos, Vergi İtirazları Yönetim Kurulu (CARF) eski danışmanı Jose Ricardo da Silva ve otomobil üreticisi firmaların yöneticileri Carlos Alberto de Oliveira Andrade ile Paulo Arantes Ferraz da suçlanıyor. Federal Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların yol açtığı kolektif zarar ve hazine için tazminat olarak 12 milyon Brezilya reali (4 milyon dolar) para cezası talep ediyor.



Başsavcılığa göre rüşvet, geçici tedbirin yayınlanması ve mecliste onaylanmasını sağlamanın yanı sıra CARF'ta itiraz konusu olan 265 milyon reallik (154 milyon dolar) bir borcun iptalini satın almak için ödeniyordu ancak bu davanın Brezilya Federal Mahkemesinin 10'uncu şubesinde süren başka bir ceza davasının konusu olduğu belirtildi.