Brezilya'da Eski Devlet Başkanı Temer'in Tutuklanması

RIO DE Brezilya'da "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında Sao Paulo kentinde tutuklanan eski Devlet Başkanı Michel Temer'in, sorgu sırasında sessizliğini koruduğu ve soruları yanıtsız bıraktığı bildirildi.

Federal savcı Fabiana Schneider, basına yaptığı açıklamada, Temer'in avukatlarının, eski devlet başkanının hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söylediğini aktardı.

Michel Temer'in hapiste olması gerektiğine "kesinlikle kanaat getirdiğini" söyleyen Schneider, böylece soruşturmaların ilerleyebileceğini ifade etti.

Temer'in müfettişler tarafından ifadesi alınırken, yöneltilen sorulara cevap vermediği belirtildi.

Rio de Janeiro'daki savcılıktan perşembe günü yapılan açıklamada, yargıç Marcelo Breitas'ın, Temer ve eski bakan Moreira Franco hakkında tutuklama emri çıkardığı kaydedilmişti.

78 yaşındaki Temer'in yaşadığı Sao Paulo'da tutuklandığı ve Rio de Janeiro'ya getirileceği belirtilirken, Franco'nun da tutuklandığı ifade edilmişti.

Eski Devlet Başkanı Temer'e yönelik suçlamalar

Federal polisinin geçen yıl eylül ayında hazırladığı bir raporda, yapılan soruşturmalar kapsamında, Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ülkede "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.



Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.



Kendisine rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları yöneltilen Temer, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA