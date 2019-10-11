Brezilya'da eski Devlet Başkanı Collor'a yolsuzluk soruşturması
SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Federal Savcılığın başlattığı soruşturmada de Mello, 2010-2016 yıllarında 1,5 milyon dolar değerindeki emlak yatırımını başka bir şahıs üzerinde göstererek, vergi kaçırmakla suçlanıyor.
Soruşturma kapsamında polis Collor'un memleketi Curitiba'da bazı varlıklara el koydu.
1990-1992 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 70 yaşındaki Collor hakkındaki dava, Yüksek Mahkeme'de görülecek.