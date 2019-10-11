Brezilya'da eski Devlet Başkanı Collor'a yolsuzluk soruşturması

11.10.2019 23:40

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Federal Savcılığın başlattığı soruşturmada de Mello, 2010-2016 yıllarında 1,5 milyon dolar değerindeki emlak yatırımını başka bir şahıs üzerinde göstererek, vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında polis Collor'un memleketi Curitiba'da bazı varlıklara el koydu.

1990-1992 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 70 yaşındaki Collor hakkındaki dava, Yüksek Mahkeme'de görülecek.

Kaynak: AA