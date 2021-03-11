Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
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Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

11.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:09

Brezilya'da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ağır yaralanan kişi, TIR şoförünün kaçmasını önlemek,kamyonun kapısında asılı şekilde 32 kilometre yol katetti.

Brezilya'da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ağır yaralanan kişi, TIR şoförünün kaçmasını önlemek,kamyonun kapısında asılı şekilde 32 kilometre yol katetti.

Olay, Brezilya'nın Santa Carina eyaletindeki Piçarras ve Penha bölgeleri arasındaki bir otoyolda medyana geldi. Arkasında eşiyle birlikte seyahat eden motosiklet sürücüsü, bir TIR'ın çarpması sonucu yere düştü. Motosikletin TIR'ın ön tamponunun altına sıkıştığı kazada, motosiklet sürücüsünün eşi ağır yaralandı. TIR sürücüsü ise kaza yerinden kaçmaya yeltenince, motosiklet sürücüsü aracının kapısının bulunduğu bölüme tırmanarak 32 kilometre boyunca araçta asılı kaldı. O anlara dair görüntüler, otoyoldaki diğer araçların kameralarına yansıdı.

EŞİ AĞIR YARALI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis kaçmaya çalışan TIR sürücüsünü durdurdu. Araçtan indirilen sürücü, motosiklet sürücüsü ve diğer kişilerin de saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün eşinin ağır yaralandığı ve Itajai bölgesindeki Marieta Konder Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.


Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
Brezilya'da eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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