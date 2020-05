Brezilya'da engelli genç ayağı ile çektiği oyuncak silahla soygun düzenledi Brezilya'da engelli genç ayağı ile çektiği oyuncak silahla soygun düzenlediTuba Kara, (DHA) - Brezilya'da serebral palsi hastası (Beyin felci) bir kişi ayakları ile tuttuğu oyuncak silahla kuyumcu soygununa kalkıştı.

Tuba Kara, (DHA) - Brezilya'da serebral palsi hastası (Beyin felci) bir kişi ayakları ile tuttuğu oyuncak silahla kuyumcu soygununa kalkıştı. O anlar güvenlik kameralarına takıldı.

Brezilya'da film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı.Ülkenin Rio Grande de Sul eyaletindeki Canela kasabasında, kas kontrol yetersizliği olarak bilinen 'serebral palsi' hastası 19 yaşındaki genç, ayakları ile tuttuğu silahla kuyumcuyu soymaya çalıştı. Serebral palsi nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen genç kuyumcuya ilk önce, 'Her şeyi teslim et. Dikkat çekme' yazan bir kağıt verdi. Ancak, kuyumcunun kendisini dikkate almaması üzerine ayakları ile silah çekti.

SİLAH DA OYUNCAK ÇIKTI

O anda mağazada alışveriş yapan bir kişinin polise haber vermesiyle gözaltına alınan gencin, cinayet ve soygundan cezaevinde yatan bir erkek kardeşi olduğu, üzerinde bıçak taşıdığı ve silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Kuyumcu çalışanı felçli gencin yaklaşık 10 dakika boyunca mağazada olduğunu ve başlangıçta yalvardığını düşündüğünü söyledi.

O ANLAR KUYUMCUNUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun hakkında soruşturma başlatan şehir delegesi Vladimir Medeiros, 'Başlangıçta, polis karakoluna getirilen unsurlar göz önüne alındığında, özellikle de araştırılmakta olan kişinin fiziksel durumunu kaçış ihtimalinden dolayı da düşünürseniz, imkansız bir suç olacağı düşünülmelidir' dedi. Kuyumcunun güvenlik kamerasınca an be an kayda alınan şaşırtıcı olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kaynak: DHA