Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro ve çocuklarına "sahte haber" soruşturması
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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro ve çocuklarına "sahte haber" soruşturması

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve çocuklarının "sahte haber yaydıkları" gerekçesi ile soruşturulmasını istedi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro ve çocuklarına
23.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:41

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve çocuklarının "sahte haber yaydıkları" gerekçesi ile soruşturulmasını istedi.

Korona virüse yakalanan ve zor günler geçiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Federal Yüksek Mahkeme'den kötü haber geldi. Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes, Brezilya Komünist Partisi'nin (PCdoB) Bolsonaro ve ailesi hakkında yaptığı suç duyurusunu kabul etti. Mahkeme, başsavcılıktan Bolsonaro ve çocuklarının "sahte haber yaydıkları" iddiasının soruşturulmasını istedi. Soruşturma Başsavcı Augusto Aras tarafından yürütülecek.

Komünist Parti Milletvekili Perpétua Almeida tarafından Federal Yüksek Mahkeme'ye sunulan dilekçede Bolsonaro ve ailesi hakkında sosyal medyayı kullanarak, hakimlere karşı psikolojik saldırı, tehdit, iftira, karalama ve hakaret suçları işlediğine dair güçlü göstergeler olduğu iddia edildi. Perpétua'nın dilekçesinde farklı platformlarda 88 sosyal medya hesabının Bolsonaro ve oğulları ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bu hesaplardan "Bolsonaro'dan haberler" isimli sayfanın Bolsonaro'nun özel danışmanı olan Tercio Tomaz'ın e-postası ile açıldığı iddia edildi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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