Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerinin hesapları ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararnameyi imzaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerinin hesapları ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararnameyi imzaladı.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro, profillerin "keyfi olarak" kaldırılması ile mücadele etmek için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bolsonaro ayrıca yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yeni kararnamenin, sosyal medya şirketlerinin içeriği denetleme yetkilerine netlik getirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Kararname, teknoloji devlerinin bir hesabı veya içeriği kaldırmadan önce "haklı sebep ve motivasyon" sunmasını öngörüyor.

Söz konusu kararname, 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Brezilya genelinde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı kitlesel gösterilerin arifesinde geldi.

Göstericilerin, geçen ay Bolsonaro'nun adını yanlış bilgi ürettiği iddiasıyla soruşturulan kişiler listesine alan Kongre ve Yüksek Mahkemeyi protesto etmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca Twitter ve Facebook, Bolsonaro ve destekçileri tarafından paylaşılan ve yanıltıcı olduğu düşünülen pek çok gönderiyi kaldırdı.

Temmuz ayında YouTube, Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı için Bolsonaro'ya ait bir kanaldan yaklaşık 15 videoyu kaldırmıştı.

Geçen yıl da Facebook, Yüksek Mahkemenin yargıçlara karşı yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanan Bolsonaro'nun çok sayıda taraftarının hesaplarını engelleme kararına uydu.

Bolsonaro o zamandan beri destekçilerini Telegram ve Parler gibi alternatif platformlara yönlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca