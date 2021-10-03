Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi - Haberler
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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi

BUENOS Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etmek için gösteri yaptı.

BUENOS Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etmek için gösteri yaptı.

Ülkenin 20 eyaletinde çok sayıda sol görüşlü siyasi parti, Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan göstericiler, Bolsonaro'nun görevden azledilmesi, daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin edilmesi ve istihdam için yürüdü.

Bazı göstericiler, Kovid-19 sebebiyle yaklaşık 600 bin kişinin ölmesinden Bolsonaro'yu sorumlu tutarken, bazıları da hükümetin ekonomi politikalarını hedef aldı.

Yaşam pahalılığından şikayet eden bazı göstericiler, tüp ve gıda paketleri şeklinde hazırlanan büyük balonlarla gösteriye katıldı.

Yüksek katılımın kaydedildiği barışçıl süren gösterilere, Bolsonaro'ya muhalif sağ gruplar katılmadı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, "aşırı yoksulluk" olarak sınıflanan aylık 246 Brezilya Realinden (yaklaşık 45 dolar) az kazananların sayısı 2021 itibarıyla 27 milyona yaklaştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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