Brezilya'da dev telekomünikasyon şirketine işçilere köle muamelesi yapmaktan ceza
Brezilya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica Brasil ve tedarik zincirinde birlikte çalıştığı üç şirket işçilere köle muamelesi yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulundu
Brezilya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica Brasil ve tedarik zincirinde birlikte çalıştığı üç şirket işçilere köle muamelesi yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulundu.
Savcılar 11 işçinin inşaatta bir ay boyunca uygun dinlenme, barınma ve hijyen koşulları olmadan uzun saatler çalışmaya zorlandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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