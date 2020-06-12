- Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti- Brezilya'da alışveriş merkezleri yeniden...
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- Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti- Brezilya'da alışveriş merkezleri yeniden...

- Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti Brezilya'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı Brezilya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı bin 239 artarak 40 bin 919'a ulaştı.

12.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:11

- Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Brezilya'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı bin 239 artarak 40 bin 919'a ulaştı. Ülkenin en büyük iyi eyaletinde ise alışveriş merkezleri yeniden açıldı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en çok vaka sayısına sahip ikini ülke olan Brezilya'da salgının bilançosu giderek artıyor. Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919'a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828'e yükseldi. Ülkede ölüm ve vaka sayısındaki artışa rağmen en büyük iki eyaletinde kritik bir karar alındı. Salgının merkez üssü konumunda bulunan Sao Paulo'da ve Rio de Janeiro'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Brezilya Alışveriş Merkezleri Birliği'ne (Abrasce) göre söz konusu kararın ardından Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde 385 alışveriş merkezi faaliyet göstermeye başladı. Halk alışveriş merkezlerine akın ederken, kapılarda uzun kuyruk oluştu.

Abrasce ayrıca, korona virüs önlemleri nedeniyle ülkenin 577 alışveriş merkezinin 25 milyar Real'den fazla (5 milyar dolar) zarara uğradığını belirtti.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi. Sao Paulo'dan sonra salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde 7 bin 363 kişi hayatını kaybetti, toplam 75 bin 775 vaka tespit edildi. Dünya genelinde ölüm sayısında üçüncü sırada yer alan Brezilya'nın birkaç gün içinde İngiltere'yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Brezilyalı uzmanlar ise korona virüs testlerinin eksikliği nedeniyle resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.

- Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti- Brezilya'da alışveriş merkezleri yeniden...

Kaynak: İHA

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