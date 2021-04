- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 337 bin 364'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini aştı.