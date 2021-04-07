- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

İhlas Haber Ajansı / CANSEL KEMİKSİZ - Haberler | Güncel

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 337 bin 364'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini aştı.

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

BRASILIA - Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 337 bin 364'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini aştı.

Korona virüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya'da salgınının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 195 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 337 bin 364'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 82 bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 13 milyon 106 bin 58'ye yükseldiği belirtildi.

ABD ve Peru'nun ardından dünyada ilk kez 24 saat içinde 4 bin üzeri ölümün kayda geçtiği Brezilya'da korona virüse karşı aşılama geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şu ana kadar 26 milyon 709 bin 790 kişiye aşının ilk dozu yapılırken, 5 milyon 881 bin 392 kişiye ise aşının iki dozu da uygulandı.

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANSEL KEMİKSİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:02:42. #1.15#
title