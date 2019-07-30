Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medya, iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini; ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü duyurdu. Olaylar sırasında rehin alınan 2 cezaevi görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medya, iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe verdiğini; ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü duyurdu. Olaylar sırasında rehin alınan 2 cezaevi görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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