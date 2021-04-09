Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin Kovid-19 politikalarının araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulacak

SAO Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin zirve yaptığı Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

SAO Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin zirve yaptığı Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Tüm dünyada ekonomilerin durma noktasına geldiği ve aylarca kısıtlamaların uygulandığı salgın süresinde Kovid-19 önemlerini uygulamaya koymayan Bolsonaro yönetimi, virüs kaynaklı ölü sayısının günlük 4 bini aşmasının ardından eleştirilerin odağı haline geldi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Luis Roberto Barroso, Meclis'ten Bolsonaro yönetiminin Kovid-19 uygulamalarının araştırılması talebinde bulundu.

Senatoda yürütülecek araştırmada, Kovid-19 salgınının yönetilmesinde zaaf gösterildiğinin tespit edilmesi halinde Bolsonaro yönetimi aleyhinde dava açılacak.

Soruşturma kapsamında, bilim insanları ve uzmanların görüşüne de başvurulacağı kaydediliyor.

Bolsonaro, ekonomik ve toplumsal sonuçlarının salgının kendisinden daha ağır olabileceği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı gibi Kovid-19 tedbirlerine karşı duruşuyla biliniyor.

Daha önce Kovid-19'u küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren Bolsonaro, "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 345 bin 287 ile dünya sıralamasında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın