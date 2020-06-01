Brezilya'da Bolsonaro Yanlıları ve Karşıtları Karşı Karşıya Geldi- Bolsonaro, Yandaşlarını At...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da Bolsonaro Yanlıları ve Karşıtları Karşı Karşıya Geldi- Bolsonaro, Yandaşlarını At...

- Brezilya'da Bolsonaro yanlıları ve karşıtları karşı karşıya geldi Bolsonaro, yandaşlarını at üstünde maske takmadan selamladı Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu.

01.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:30

- Brezilya'da Bolsonaro yanlıları ve karşıtları karşı karşıya geldi

Bolsonaro, yandaşlarını at üstünde maske takmadan selamladı

BRASILIA - Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu. Bolsonaro yanlısı ve karşıtlarının karşı karşıya geldiği gösterilerde, Bolsonaro önce helikopterle destekçilerinin üzerinden uçtu, ardından da Devlet Başkanlığı önünde maskesiz bir şekilde atın üzerinden destekçilerini selamladı.

Son dönemde korona virüs salgında ABD'nin ardından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya bu kez Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu. Sao Paulo kentinde futbol taraftarlarının çağrısıyla toplanan siyah giyimli kalabalık Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi. Aynı saatlerde Bolsonaro yanlıları da sokaklara döküldü. Karşı karşıya gelen gruba güvenlik güçleri müdahale etti. "Demokrasi" sloganları atan Bolsonaro karşıtları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Askeri inzibati dağılmayan Bolsonaro karşıtlarına biber gazı ile müdahale etti.

Polis, Bolsonaro yanlılarını korumaya aldı

Sao Paulo, Belo Horizonte ve Rio de Janeiro şehirlerinde ise Bolsonaro hükümetine karşı, demokrasi lehine gösteriler yapıldı. Sao Paulo'nun ana caddesi Avenida Paulista'daki gösteride tansiyon yükseldi. Polis ve protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı. Avenida Paulista'da Bolsonaro yanlısı göstericiler çatışmaya girmemeleri için polis tarafından korumaya alındı. Gözaltı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Önce helikopterle uçtu, sonra atın üzerinde destekçilerini selamladı

Bolsonaro ise başkent Brasilia'da düzenlenen gösteriye katıldı. Önce helikopterle destekçilerinin üzerinden uçan Bolsonaro, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önüne destekçileriyle bir araya geldi. Maskesiz olarak bir atın üzerinde destekçilerini selamladı.

Rio'da gösteri Floyd'u anmak için başladı

Rio de Janeiro'daki gösteri ise ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'u anmak için başladı. Ancak gösteri ilerleyen saatlerde, Başkan Bolsonaro'yu protesto gösterisine dönüştü. Sao Paulo'da olduğu gibi Rio de Janeiro'da da polis gösteriyi güç kullanarak bastırmak zorunda kaldı.

Enfekte hasta sayısı 500 bini aştı

Öte yandan Brezilya'da dün COVID-19 kaynaklı 480 ölüm vakası daha kaydedildi. Toplam ölü sayısı 29 bin 314'e vaka sayısı ise 514 bin 992'ye yükseldi.

Brezilya'da Bolsonaro Yanlıları ve Karşıtları Karşı Karşıya Geldi- Bolsonaro, Yandaşlarını At...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Hulusi Akar Fahrettin Koca Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Haldun Dormen
Spor Falcao Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Minnesota
Şu an buradasınız: Brezilya'da Bolsonaro Yanlıları ve Karşıtları Karşı Karşıya Geldi- Bolsonaro, Yandaşlarını At... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:30:42. #1.15#
title