Brezilya'da Bolsonaro'nun Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiası

SAO Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği öne sürüldü.

SAO Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği öne sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu iki hafta önce görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiği gerekçesiyle istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro, devlet başkanının, tanıdığı bir ismin Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatının başına getirilmesi konusunda yetkililere baskı yaptığını söyledi.

Diğer yandan, Bolsonaro, başkent Brasilia'da yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro federal emniyet teşkilatı müdürünün görevden ayrıldığını doğruladı ancak sonra müdürün terfi ettiğini belirtti.

Bolsonaro, "Rio de Janeiro'nun müdürüyle alıp veremediğim yok, federal polise müdahale etmedim ve bu kişi terfi etti." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı, eski Adalet Bakanı Moro'nun, görüşmelerinin içeriğini gazetecilerle paylaşarak güvenlik kanunlarını ihlal ettiğini aktardı.

Rio eyaleti savcıları ve polisinin, Devlet Başkanının oğulları Senatör Flavio Bolsonaro ve Rio de Janiero Belediye Meclisi Üyesi Carlos Bolsonaro'yu soruşturduğu iddia edilmiş ancak Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

Bolsonaro hakkındaki soruşturma

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulmasına karar vermişti.

Yargıç Celso de Mello, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunarak istifa eden Adalet Bakanı Moro'nun iddialarının soruşturulmasına hükmetmişti.

Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Moro, Bolsonaro'nun, 2018'e kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

Adalet Bakanının istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek, emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim." demişti.

Adalet bakanlığı ve emniyet genel müdürlüğüne yeni isimler

Bolsonaro, adalet bakanlığı ile emniyet genel müdürlüğü görevleri için müttefikleri olduğu düşünülen iki ismi geçen hafta aday göstermişti.

Bolsonaro, Sergio Moro'dan boşalan adalet bakanlığına 2019'dan bu yana başsavcı olarak görev yapan evanjelik papaz Andre Mendonça'yı, federal emniyet teşkilatının başına da Alexandre Ramagem'i önermişti.

Ancak Yüksek Federal Mahkeme, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürlüğü için önerdiği Ramagem'in atamasını durdurmuştu.

Kaynak: AA