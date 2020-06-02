Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu
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Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu

SAO Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Brezilya'da Bolsonaro karşıtı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu
02.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:09

SAO Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Sosyal medyada, ırkçılık karşıtı grupların çağrısıyla barışçıl şekilde başlayan gösteriler, protestocuların valilik sarayına doğru yaklaşmasıyla şiddete dönüştü.

Basına yansıyan görüntülerde, çok sayıda göstericinin bir mahkeme binasını taşladığı, emniyet güçlerinin ise farklı bir yerde Bolsonaro karşıtı slogan attıkları için protestoculara copla müdahale ettiği görüldü.

Polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıttı.

Emniyet güçleri, olaylar sırasında kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerinde 31 Mayıs'ta Bolsonaro karşıtları ile yanlıları gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri Bolsonaro karşıtlarına göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen, virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro yanlılarının düzenlediği birçok gösteriye sahne olmuş ve Bolsonaro'da bu gösterileri desteklemişti.

Ülkede karantina uygulamayan ve bunu uygulayan valileri hedef alan Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 sağlık bakanı değişmişti.

Salgının yanı sıra siyasi problemler de yaşanan Brezilya'da, nisan sonlarında Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürünü görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunan Adalet Bakanı Sergio Moro istifa etmiş ve Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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