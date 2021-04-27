Brezilya'da, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kuruldu
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Brezilya'da, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kuruldu

Brezilya'da, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kuruldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya Senatosu'nda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştıracak komisyon kuruldu.

BUENOS Brezilya Senatosu'nda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştıracak komisyon kuruldu.

Brezilya'da Kongre'nin üst kanadı Senato'da yapılan oturumda, ülkede salgının neden olduğu sağlık krizinde hükümetin ihmalinin olup olmadığını araştırmak üzere, 11 düzenli, 7 yedek üyesi bulunan Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI) oluşturuldu.

Bakanlar ve yetkilileri çağırma hakkına sahip komisyonun başkanlığına Sosyal Demokrat Parti Senatörü Omar Aziz, yardımcısı olarak da Randolfe Rodrigues seçildi.

Komisyon üyelerinden sadece 4'ünün Bolsonaro'ya yakın olması, Rodrigues ve Aziz'in Bolsonaro'nun söylemlerine zıt açıklamaları ve komisyonda soruşturmanın seyri için önemli bir pozisyona Bolsonaro muhalifi Senatör Renan Calheiros'un getirilmesi, 2022 seçimlerinden önce Devlet Başkanının önündeki ilk engel olarak değerlendiriliyor.

"400 bin ölümün yaşandığı yerde siyasi tartışma yapamayız"

Komisyon Başkanı Aziz, yaptığı konuşmada, siyasi tartışmalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Brezilyalıların yüzde 86'sının Kovid-19 nedeniyle ölen birini tanıdığını belirten anketler var. 400 bin ölümün yaşandığı yerde siyasi tartışma yapamayız." dedi.

Komisyon, sonuçları itibarıyla adli bir sürecin başlatılmasına olanak sağlayan, mahkemelere sunulacak bir rapor hazırlamak üzere, uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip.

Bolsonaro hükümeti, soruşturmanın 2022 seçimlerinde Bolsonaro'ya karşı kullanılmak üzere siyasi bir atmosferde gerçekleştirilmesinden çekiniyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkesinde salgının başlangıcından bu yana 391 bin kişinin hayatına mal olan ve 14,3 milyon kişide görülen Kovid-19'u küçümseyici açıklamalarda bulunmuş ve virüsü "küçük bir grip" olarak nitelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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