Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü

25.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:41

Son dakika haber: Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan bir hastanede yangın çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan bir hastanede yangın çıktı. Çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin güneydoğusunda bulunan Sao Gonçalo kentinde yer alan federal hastanede yangın çıktı. Hastanenin beşinci katında yer alan kliniklerinde çıkan yangın kısa süre içinde yayılarak hastanenin yoğun bakım servisine sıçradı. Yangından etkilenen vatandaşlar ise hastanenin diğer birimlerine nakledildi. Hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından hastanede başlatılan söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yerel Polis Sözcüsü Carlos Eboli, uzmanlar tarafından yangının çıkma nedeninin bulunması için olay yerinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Görgü tanıkları ise yangının öncesinde bir patlama olduğunu iddia etti. Hastanede çıkan yangın sırasında, hastaların hızla hastaneden ayrıldığı görüntüler ise anbean kameralara yansıdı.

Benzer bir olay 27 Ekim'de Rio de Janeiro'nun kuzey bölgesinde yer alan Bonsucesso Federal Hastanesinde yaşanmıştı. Hastanede çıkan yangında toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Brezilya'da bir hastanede yangın çıktı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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