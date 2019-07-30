Brezilya'da bir hapishanede iki çete arasında çıkan kavgada 57 mahkum öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle