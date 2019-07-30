Brezilya'da bir hapishanede iki çete arasında çıkan kavgada 57 mahkum öldü
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.
Yetkililer, ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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