Brezilya'da bir hapishanede iki çete arasında çıkan kavgada 57 mahkum öldü

Brezilya'da bir hapishanede iki çete arasında çıkan kavgada 57 mahkum öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

Brezilya'da bir hapishanede iki çete arasında çıkan kavgada 57 mahkum öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et