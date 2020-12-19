Brezilya'da bir çocuk kız kardeşini aracın altında kalmaktan böyle kurtardı
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Brezilya'da bir çocuk kız kardeşini aracın altında kalmaktan böyle kurtardı

19.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:05
Brezilya'da bir çocuk kız kardeşini aracın altında kalmaktan böyle kurtardı

Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bulunan Rondonopolis şehrinde 10 Aralık'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, cadde kenarındaki dükkandan çıkan küçük bir kız (3) caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durmaya başlıyor. Daha sonra küçük kızın ağabeyi (15) olduğu ifade edilen bir erkek ve başka bir kız da aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekliyor. Bu sırada küçük kız yola doğru yürümeye başlıyor, aracın geldiğini gören ağabeyi ise hemen yola koşarak küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtarıyor. Söz konusu aracın sürücüsünün de hemen frene basarak, aracı durdurduğu görülüyor.

"KAHRAMANCA BİR EYLEMDİ"

Dükkanın sahibi Alex da Silva Marques'in ise olayla ilgili olarak yerel medyaya konuştu. Marques, "O sırada tam olarak ne olduğunu anlamadık, ancak olayı kameradan izlediğimde dizlerimin bağı çözüldü ve gözlerim doldu çünkü (ağabeyinin) küçük kızın hayatını kurtardığını gördüm. Kahramanca bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

- Brezilya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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