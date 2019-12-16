Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu
Brezilya'nın güneyinde Rio de Janeiro eyaletinde uyuşturucu operasyonu sırasında bir araçta 7 ceset bulundu.
Brezilya'nın güneyinde Rio de Janeiro eyaletinde uyuşturucu operasyonu sırasında bir araçta 7 ceset bulundu.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Angra dos Reis kentinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu sırasında park halindeki bir aracın içinde 7 kişinin cansız bedeninin tespit edildiğini bildirdi.
Yetkililer, operasyonda silah, mühimmat ve el bombalarının ele geçirildiğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.