Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu
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Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu

Brezilya'nın güneyinde Rio de Janeiro eyaletinde uyuşturucu operasyonu sırasında bir araçta 7 ceset bulundu.

16.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:46
Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu

'nın güneyinde Rio de Janeiro eyaletinde uyuşturucu operasyonu sırasında bir araçta 7 ceset bulundu.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Angra dos Reis kentinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu sırasında park halindeki bir aracın içinde 7 kişinin cansız bedeninin tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililer, operasyonda silah, mühimmat ve el bombalarının ele geçirildiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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