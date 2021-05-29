Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
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Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti

Brezilya'da binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

BUENOS Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Brezilya basınında çıkan habere göre, işçi sendikaları, sol görüşlü siyasi partiler ve sosyal grupların çağrısıyla ülkenin yüzden fazla şehrinde sokağa çıkan binlerce kişi Bolsonaro hükümetini protesto ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talebinde bulundu.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı ve devlet başkanının yargılanarak görevinden alınması çağrısı yaptı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı 450 binden fazla kişinin ölümünden Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, Senato'da Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan komisyonun soruşturmayı hızlandırması talebinde bulundu.

Başta, ülkenin başkenti Brasilia ile Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi şehirleri olmak üzere, yüzden fazla şehir ve bölgede gösteriler düzenlendi. Gösterilerin çoğunluğunun pasif geçmesine rağmen, Recife şehrindeki protestoda polis ile göstericiler arasında ufak çaplı çatışma yaşandı.

Salgına karşı alınan önlemlerin göz önünde bulundurulması çağrısına rağmen, geniş kapsamlı katılımın olduğu yerlerde büyük kalabalıklar oluştu.

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkesinde salgının başlangıcından bu yana 450 binden fazla kişinin hayatına mal olan ve 16,3 milyondan fazla kişide görülen Kovid-19'u küçümseyici açıklamalarda bulunmuş ve virüsü "küçük bir grip" olarak nitelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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