Brezilya'da binden fazla mahkum Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevlerinden firar etti
Brezilya'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği bildirildi
17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:19
Brezilya'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle en az 4 cezaevinde isyan çıktı.
Farklı kentlerde binin üzerinde mahkum firar etti. Yerel medya kaçan mahkum sayısını bin 350 olarak duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com