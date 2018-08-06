Brezilya'da Başkanlık Seçimi

SAO PAULO (AA) — Brezilya'da ekim ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde siyasi yelpazesinin farklı uçlarındaki siyasetçiler adaylıklarını açıklamaya başladı.

Aşırı sağ eğilimli iki partinin asker kökenli adayları seçim ittifakı yapacaklarını açıkladı. Sosyal Liberal Parti (PSL), Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Jair Bolsonaro'yu başkanlığa aday gösterirken, Bolsonaro da seçimde kendisiyle birlikte yarışacak başkan yardımcısı adayının Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao olacağını duyurdu.

Brezilya'da çok sayıda siyasi parti bulunuyor. Küçük siyasi partiler başkanlık seçimlerinde şanslarını arttırmak için ittifaklar yapıyorlar.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde şimdiden Eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline getirmiş durumda.

Bolsonaro'nun seçim ortağı Mourao ise geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Başkent Sao Paulo'daki Mason Locası'nda konuşma yapan emekli general, "Yasadışı işlere bulaşanları kamu hizmetinden mahkemeler uzaklaştırmazsa ordu uzaklaştırır." ifadesini kullanmıştı.

Solun adayı hapisteki Lula

İşçi Partisi ise halen yolsuzluk suçundan hapiste olan Eski Devlet Başkanı Lula da Silva'yı cumartesi günü başkan adayı göstermişti. Parti, Lula'nın yardımcısı olarak da Eski Sao Paolo Belediye Başkanı Fernando Haddad'ın aday olacağını açıklamıştı.

Seçim Komisyonu'nun, hakkındaki hüküm nedeniyle Lula'nın adaylık başvurusunu reddetmesi bekleniyor.

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Yargılama sonunda Lula yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede, başkanlık seçimlerinin ilk turu 7 Ekim'de, ikinci turu ise 28 Ekim'de yapılacak.