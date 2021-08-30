Brezilya'da banka soyguncuları rehineleri çalıntı arabalara bağladı
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Brezilya'da banka soyguncuları rehineleri çalıntı arabalara bağladı

Brezilya'da banka soyguncuları rehineleri çalıntı arabalara bağladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Brezilya'nın güneyindeki Araçatuba kentinde düzenlenen baskın sonrası banka soyguncuları, rehineleri çalıntı araçların üstüne bağladı.

Brezilya'nın güneyindeki Araçatuba kentinde düzenlenen baskın sonrası banka soyguncuları, rehineleri çalıntı araçların üstüne bağladı.

BBC'de yer alan haber göre, yetkililer, soyguna yirmiden fazla kişinin katıldığını, soyguncuların yanan araçlarla yolları trafiğe kapattığını ve şehrin dört bir yanına patlayıcılar yerleştirdiklerini aktardı.

Yetkililer, soygunu yapan çete üyeleri kaçmaya çalışırken polisle çıkan çatışmada bir kadının ve bir şüphelinin öldürüldüğünü belirtirken, soygunu kameraya alan bir kişinin de çete tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

Çetenin yerleştirdiği patlayıcılardan birinin infilak ettiği sırada oradan geçen 25 yaşındaki bir bisikletçi ise ağır yaralandı. Yerel medyanın aktardığına göre, cerrahi müdahale sonucunda bisikletçinin iki ayağı kesilirken, diğer üç kişi de kurşun yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yerel polis yetkilisi, şehrin farklı noktalarına ısı veya harekete duyarlı 14 farklı bombanın tuzaklandığını aktardı.

Okulların pazartesi günü eğitime ara verdiği belirtilirken, şehir sakinlerinin bombalar etkisiz hale getirilene kadar evlerinden ayrılmamaları istendi.

Pazartesi günü erken saatlerde Araçatuba'nın merkezindeki üç bankaya ağır silahlı bir çetenin saldırdığı soygunun ardından, çete çok sayıda kişiyi rehin aldı ve yerel askeri polis karakolunu kuşattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, rehinelerin bazıları arabaların üstlerine bağlandı.

Rehineler canlı kalkan olarak kullanılıyor

İyi planlanmış bu soygun, 1920'lerde ve 1930'larda Brezilya'nın bazı bölgelerinde haydutluğu tanımlamak için ilk kez kullanılan bir terime atıfta bulunarak, Brezilyalıların Yeni "Cangaço" adını verdiği bir fenomenin parçası olarak görülüyor.

2015 yılı itibarıyla artan büyük ölçekli soygunlarda, değerli eşyaları depolayan ve taşıyan bankalar veya firmalar hedef alınıyor.

Patlayıcılar ve ağır silahlarla donatılmış düzinelerce suçlu bu soygunlarda görev alıyor.

Ülkede büyük ölçekli banka soygunları son yıllarda daha sık hale gelirken, rehineler de canlı kalkan olarak kullanılıyor.

Soygunların çoğu Brezilya'da gerçekleştirilirken, Brezilyalı bir çetenin Paraguay'da bir soygun gerçekleştirdiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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