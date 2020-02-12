Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada
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Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco kentinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı

12.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:00
Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anı kamerada

'nın eyaletindeki Osasco kentinde aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı.


Evleri toprak altında kalan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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