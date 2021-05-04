Brezilya'da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3'ü çocuk 1'i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3'ü çocuk 1'i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin başkenti Florianopolis'e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından palalı saldırı düzenlendi. Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 1'i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise, saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedeler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı