Brezilya'da Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima'ya "yolsuzluk" soruşturması
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Brezilya'da Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima'ya "yolsuzluk" soruşturması

BUENOS Brezilya'da Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima ile 13 kişi hakkında "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında satın alınan solunum cihazlarında yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima'ya
30.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:24

BUENOS Brezilya'da Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima ile 13 kişi hakkında "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında satın alınan solunum cihazlarında yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Polis, düzenlediği operasyonla Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'ta 14'ten fazla adrese yaptığı baskında, hakkında soruşturma açılan 14 kişiden 8'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Amazonas Eyaleti Sağlık Sekreteri Simone Araujo de Oliveira'nın tutuklandığı bildirildi.

Amazonas Eyaletinden yapılan açıklamada, Vali Lima'nın iş nedeniyle başkent Brasilia'da bulunduğu ve açıklama yapmak için daha fazla bilgi edineceği belirtildi.

Operasyonun, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere satın alınan solunum cihazlarının finansmanında yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada, solunum cihazlarının değerinden yüksek fiyatla alınması, kara para aklama ve Lima'nın doğrudan katılım sağladığı iddia edilen suçlar araştırılıyor.

Operasyon kapsamında Vali Lima ve 13 kişinin mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı.

Soruşturma geçiren 3'üncü eyalet valisi

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Lindora Araujo, soruşturmanın, "Amazonas eyaleti bünyesinde salgını yasa dışı kazanç elde etmek için kullanan suç örgütünün varlığını" ortaya koyduğunu belirtti.

Amazonas Valisi Lima ve 13 kişi, eyaletin ihale açmaksızın bir şarap ithalatçısı firmadan değerinin üstünde 28 solunum cihazı almakla suçlanıyor.

Lima, ülkede salgınla mücadele kapsamında satın alınan ekipmanlarda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma geçiren 3'üncü eyalet valisi oldu.

Bu ayın ortalarında Para Eyaleti Valisi Helder Barbalho, mayısın sonunda da Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel hakkında Kovid-19'la mücadele için sağlık ekipmanlarının satın alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Dünyada ABD'den sonra salgından en çok etkilenen Brezilya'da bugüne kadar 58 bin 314 kişinin hayatına mal olan virüs, 1 milyon 368 bin 195 kişide görüldü.

Kaynak: AA

Manşet

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