Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi
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Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin aksaması sonucu arttığı bildirildi.

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi
09.06.2020 01:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:52

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin aksaması sonucu arttığı bildirildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon'da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.

Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.

Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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