Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde

19.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 00:26

RIO DE Brezilya, ülkedeki Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranının 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) raporunda, ülkenin Amazon ormanlarındaki kaybın, ağustos 2018 ile temmuz 2019 arasında, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 9 bin 762 kilometrekareye ulaştığı belirtildi.

Brezilya'nın Para eyaletindeki orman kayıplarının, 2018-2019 döneminde kaydedilen tüm ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu bildiren yetkililer, Roraima ve Amazonas eyaletlerindeki yasa dışı ağaç kesimlerinin de belirgin şekilde arttığına dikkati çekti.

Verilerin gelecek yıl doğrulanacağı bildirildi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan açıklamada, "Amazon'un hala yok ediliyor olması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ormansızlaşmanın, Brezilya hükümetinin bunu önlemek için güçlü bir eylemde bulunmadığı sürece hızlanacağı kaydedildi.

Bu yıl 83 binden fazla yangın çıktı



INPE, ağustos sonunda yayımladığı raporda, Brezilya'daki Amazon ormanlarında yılın ilk 8 ayında 83 binden fazla yangın çıktığını bildirmişti.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.



Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

Brezilya'da 2019'da 730 bin yangın alarmı

Global Forest Watch sitesine göre de Amazon ormanlarının yüzde 60'ına ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl 1 Ocak'tan 28 Ağustos'a kadar 730 binden fazla yangın alarmı verildi.

Yangın alarmlarının sadece yüzde 5'i el değmemiş ormanlık alanları kapsarken, alarmların yüzde 29'unun maden alanlarının bulunduğu ormanlık araziler için verilmesi dikkati çekti.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Kaynak: AA