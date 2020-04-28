Brezilya'da adalet bakanının istifasının ardından siyasi gerilim büyüyor
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Brezilya'da adalet bakanının istifasının ardından siyasi gerilim büyüyor

RIO DE Federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulmasına karar verilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, adalet bakanlığı ile emniyet genel müdürlüğü görevleri için müttefikleri olduğu düşünülen iki ismi aday gösterdi.

Brezilya'da adalet bakanının istifasının ardından siyasi gerilim büyüyor
28.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:00

RIO DE Federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulmasına karar verilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, adalet bakanlığı ile emniyet genel müdürlüğü görevleri için müttefikleri olduğu düşünülen iki ismi aday gösterdi.

Bolsonaro, Sergio Moro'dan boşalan adalet bakanlığına 2019'dan bu yana başsavcı olarak görev yapan evanjelik papaz Andre Mendonça'yı, federal emniyet teşkilatının başına da Alexandre Ramagem'i önerdi.

Geçmişte Brezilya istihbarat servisi ABIN'in yöneticiliğini yapan Ramagem, 2018'de Bolsonaro'nun devlet başkanlığı kampanyasının güvenliğini üstlenmişti.

Brezilya Devlet Başkanının oğullarıyla bir arada da görüntülenen Ramagem'in, Devlet Başkanının ailesine yakınlığı ülkede süregelen tartışmaları alevlendirdi.

Sol görüşlü milletvekili Marcelo Freixo, Twitter hesabından Mendonça ve Ramagem'in adaylıklarının feshedilmesi için dava açtığını duyurdu.

Bolsonaro hakkındaki soruşturma

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulması yönünde karar vermişti.

Yargıç Celso de Mello, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu görevden alması üzerine, teşkilata müdahale edildiğini savunarak geçen hafta istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro'nun iddialarının soruşturulmasına hükmetmişti.

Kararda, federal emniyet teşkilatının eski Bakan Moro'nun ifadesini almak için 2 ay süresi olduğu belirtilmişti.

Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Moro, Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek, "Devlet Başkanı bana birden fazla kez açıkça, müdür ya da başkomiser olsun, şahsi münasebeti olan, arayıp bilgi alabileceği, istihbarat raporlarını öğrenebileceği birini istediğini söyledi. Federal polisin rolü kesinlikle bilgi sağlamak değildir. Soruşturmalar gizli kalmak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanının istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim." demişti.

Brezilyalılar birçok kentte Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından camlara çıkarak tencere ve tavalı protesto gösterisi yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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