Brezilya'da Adalet Bakanı Moro'dan Suçla Mücadele Vurgusu

RIO DE Brezilya'da Adalet Bakanı Sergio Moro, ülkenin organize suç, yolsuzluk ve şiddetle mücadele konusundaki yaklaşımını sertleştirmeyi hedefleyen bir yasa tasarısına ilişkin taslağı üst düzey yetkililerle paylaştı.

Kongreye sunmadan önce tasarı hakkında eyalet valilerine ve kamu güvenliği yetkililerine bilgi veren Moro, basına yaptığı açıklamada, suçla mücadelede çok daha titiz olmak istediklerini belirtti.

Yakında Kongre'ye sunulacak 34 sayfalık belgede, tasarı kapsamında alınacak kilit önlemler arasında mahkumların ilk temyiz başvurusu reddedildikten sonra cezalarını çekmeye başlaması, yasa dışı milislerin ve uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinin organize suç grupları olarak kategorize edilmesi ve siyasi kampanyaların yasa dışı finansmanının engellenmesi gibi konular yer alıyor. Tasarı, ayrıca, operasyonlar sırasında polis memurlarına daha fazla koruma sağlamayı öngörüyor.

Sergio Moro, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürütüyordu.

O dönem yargıç olan Moro'nun, ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesine resmi başvuruda bulunmuştu. Mahkeme 1 Eylül'de aldığı kararla Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.

Kaynak: AA