Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol gribini yenen 102 yaşındaki adam koronavirüse meydan okudu
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Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol gribini yenen 102 yaşındaki adam koronavirüse meydan okudu

Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol Gribi'ni yenen 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, bu kez de koronavirüse (Covid-19) meydan okudu.

Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol gribini yenen 102 yaşındaki adam koronavirüse meydan okudu
14.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:29

Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol Gribi'ni yenen 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, bu kez de koronavirüse (Covid-19) meydan okudu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'nın Coqueiro kentinde koronavirüs tespit edilen 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, 31 Ağustos'ta iyileşerek Cesar Leite Hastanesi'nden taburcu oldu. Oliveira'nın 9 aylıkken İspanyol Gribi'ne yakalandığı ve salgını yendiği ifade edildi.

"İLK SÖYLEDİĞİ ŞEY BENİ ÇOK ÖZLEDİĞİ OLDU"

Brezilya medyasına konuşan Oliveira'nın torunu Tatiana Cristina de Amorim, koronavirüs tespit edilen büyükbabasını bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyledi. Amorim, "Taburcu olduğunda ilk söylediği şey beni çok özlediği oldu. Ayrıca peynir yemek istediğini ve üzüm suyu içmek istediğini söyledi. Evini çok özlüyordu. Ailemiz dar bir durumdaydı, endişeliydik ama şükürler olsun her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 335 bini geçti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 131 bini geçtiği aktarıldı.


Kaynak: DHA

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