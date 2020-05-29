Brezilya'da 7 yaşındaki kızına işkence eden anne tutuklandı Brezilya'da 7 yaşındaki kızına işkence ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan anne polis tarafından tutuklandı.

Brezilya'da 7 yaşındaki kızına işkence ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan anne polis tarafından tutuklandı.

Brezilya'da geçtiğimiz Nisan ayında bir annenin 7 yaşındaki kızını döverek, işkence ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Polis, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından olay ile ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı teknik takip sonucu olayın Minas Gerais eyaletine bağlı Montes Claros'ta çekildiği ortaya çıktı. Polis, ismi açıklanmayan 25 yaşındaki işkenceci anneyi ve olayı videoyu çeken babayı tutukladığını duyurdu. İşkenceci anne polise verdiği ilk ifadede kızının çantasını karıştırdığını ve bu şekilde cezalandırdığını açıkladı.

Polisin soruşturmayı derinleştirmesi sonucu işkenceci annenin öz kızına daha öncede işkence ettiği ortaya çıktı. Sosyal hizmetler ve psikolog tarafından küçük kız ile yapılan görüşmeler sonucunda kız annesi tarafından defalarca dövüldüğünü ve işkence gördüğünü söyledi. Küçük kız, annesinin kafasını defalarca yumrukladığını, ağzından ve burnundan kan gelene kadar kendisini dövdüğünü ifade etti.

Olayı videoya kaydeden baba ise ifadesinde, "İki çocuğumuz daha var. Çocuklara süt götürmek için evine gittim. Eve vardıktan sonra eski eşimi kızımızı döverken gördüm" dedi.

Minas Gerais Bölgesi Emniyet Müdürü Mönica Paiva, yaptığı açıklamada işkenceci anneye para cezası kesildiğini ve tutuklu yargılanmak üzere Bocaiuva Hapishanesi'ne gönderildiğini duyurdu. Paiva, olayı kayıt altına alan babanın ise tutuklanarak, Itacarambi Hapishanesi'ne gönderildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA