Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumda yangın çıktı
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Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumda yangın çıktı

30.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:09
Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumda yangın çıktı

BUENOS Brezilya'nın Ceara eyaletine bağlı Fortaleza kentinde 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Castelao Stadyumu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

BUENOS Brezilya'nın Ceara eyaletine bağlı Fortaleza kentinde 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Castelao Stadyumu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Brezilya basınındaki habere göre, öğle saatlerinde maçların sunulması için kullanılan radyo kabininde başlayan yangın akşama doğru kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken dumandan etkilenen 2 kişiye acil yardım ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Castelao Stadyumu'nda çıkan yangın hasara neden oldu.

Stadyum çalışanı Julio Lima, Brezilya'da yayın yapan G1'e yaptığı açıklamada, "Yangını çabucak gördük ve hızlıca yukarıda servis alanında bulunanlara yardım etmek için oraya çıktık. Çok çok hızlıydı. Bir kısa devre oldu, aniden yangın çıktı ve camlar düşmeye başladı. Bizimle çalışan bazı kişiler dumana maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Stadyum, 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarında kullanılması için yenilenmişti

Caera eyaletindeki sportif ve kültürel etkinliklerin başlıca kullanım alanı olan ve inşası 1973'te tamamlanan Castelao Stadyumu, 2013'te yaklaşık 240 milyon dolar maliyetle 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarında kullanılmak üzere yenilenmişti.

Stadyum, aralarında Brezilya-Kolombiya çeyrek final mücadelesi olmak üzere 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına, 2013'te Konfederasyonlar Kupası maçlarına, Beyonce, Paul McCartney ve Elton John gibi ünlü isimlerin katıldığı birçok uluslararası gösteriye ev sahipliği yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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